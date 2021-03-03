Galatasaray'a, Kasımpaşa da stadını vermedi

Sivasspor maçını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için TFF'ye başvuruda bulunan ancak gelen ret cevabı sonrası Kasımpaşa'nın kapısını çalan Galatasaray yönetimi, yine istediğini yanıtı alamadı.

Bir yandan Ankaragücü deplasmanına hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan hafta sonundaki Sivasspor maçında oynamak için stat arayışında.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin düzenleme çalışmaları henüz beklenen sonucu vermediğinden, Galatasaray yönetiminin İstanbul içinde yeni stat talebi olsa da beklenen cevaplar gelmedi.

ÖNCE TFF, SONRA KASIMPAŞA REDDETTİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'nı kullanmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme yapan sarı-kırmızılılara, aynı gün burada oynanacak Karagümrük maçı sebebiyle olumsuz yanıt verildiği öğrenildi.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Stadı konusunda Kasımpaşa yönetimi ile görüşen Galatasaray'a buradan da zeminin halihazırda iyi durumda olmaması ve perşembe günü (yarın) Kasımpaşa-Trabzonspor maçında çimlerin yıpranacağı gerekçesiyle olumsuz dönüş yapıldığı bildirildi.

Galatasaray, bu sebeple Türk Telekom Stadı'ndaki çalışmaları hızlandırdı. Daha önce 650 kilogramlık çim tohumunu stat zeminine döken yetkililer, bu tohumların etkili şekilde iş görebilmesi için yapay güneş ışınlarını 24 saatlik mesai yöntemiyle kullanmaya başladı.

Zeminin Sivasspor karşılaşmasına kadar daha iyi bir noktaya geleceği tahmin ediliyor. Yönetimin her ihtimale karşın diğer kulüplerle stat görüşmesi yaptığı da gelen haberler arasında.