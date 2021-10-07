Galatasaray'a Katarlı stat sponsoru

Galatasaray'ın stat sponsoruyla anlaşması sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Katarlı bir şirketle 5+5 yıllık bir anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...

Mevcut isim sponsoruyla sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Qatar Airways ile el sıkıştı.

5+5 YILLIK ANLAŞMA

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde duyurulacağı ve opsiyonun da kullanılması halinde toplamda 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.