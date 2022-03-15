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    Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı

    Süper Lig'in 29. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyeleri Ahmet Nur Çebi'nin kaldığı otelde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 10:21
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    Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı

    Beşiktaş cephesinde 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası moraller bir hayli bozuktu... Protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.

    Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

    Galatasaray a kaybeden Beşiktaş ta olağanüstü toplantı #1

    OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILDI

    TV100'ün haberine göre; Beşiktaş yöneticileri, Ahmet Nur Çebi'nin bulunduğu otelde olağanüstü toplandı.

    Galatasaray maçını stadyumda Burak Elmas ile seyreden Ahmet Nur Çebi stattan ayrılarak yakınlarda bulunan bir otelde gelmiş ve ikinci yarıyı burda izlemişti. Galatasaray'a 2-0 kaybeden siyah-beyazlı yöneticilerinde maç sonunda Çebi'nin bulunduğu otele gittiği ve olağanüstü bir toplantı yaptıkları öğrenildi.


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