Galatasaray'a kötü haber! Davinson Sanchez, Alanyaspor maçına devam edemedi Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Alanyaspor'la oynanan Süper Lig maçının ikinci yarısında sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.

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Milli ara sonrasında Süper Lig’in 13. haftası tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam etti. Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Bu maçın ikinci yarısında ise sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez sakatlandı.

Oyuna devam edemedi

Mücadelenin 77. dakikasında sakatlanan Sanchez oyuna devam edemedi.

27 yaşındaki futbolcunun yerine 79. dakikada Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson oyuna girdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)