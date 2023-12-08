Galatasaray'a kötü haber! Fernando Muslera cezalı duruma düştü Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda oynanacak maçta oynayamayacak.

İHA

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk'un ekibi rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında olan isimlerdi.

İtiraz etti, cezalı duruma düştü

Fernando Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor’un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Uruguaylı kaleci, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında oynayamayacak.

Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)