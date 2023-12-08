Galatasaray'a kötü haber! Fernando Muslera cezalı duruma düştü

İHA
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Okan Buruk'un ekibi rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında olan isimlerdi.
İtiraz etti, cezalı duruma düştü
Fernando Muslera, müsabakanın 45+2. dakikasında Adana Demirspor’un kazandığı penaltı sonrasında itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Uruguaylı kaleci, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçında oynayamayacak.
Muslera’nın yerine kalede Günay Güvenç görev alacak.
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