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    Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber

    Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sağ arka üst adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 19:33
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 19:55
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    Süper Lig devi, oynanacak lig maçları için antrenmanlara devam ediyor.

    Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, bugün gerçekleştirilen antrenmanı yarıda bıraktı.

    Bu konu hakkında Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

    "Durumu tetkiklerden sonra belli olacak"

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak." ifadeleri kullandı.

    Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Icardi, 4 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

    Galatasaray a Mauro Icardi den kötü haber #1

    Oliveira'da sakatlanmıştı

    Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.

    Portekizli futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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