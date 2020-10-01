Galatasaray'a meşale cezası: 24 bin lira

Galatasaray'a meşale cezası: 24 bin lira

PFDK, Galatasaray'a Fenerbahçe derbisinde taraftarların saha dışından attığı meşale sebebiyle 24 bin lira para cezası kesti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale için sarı-kırmızılı kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

AHMET AĞAOĞLU'NA CEZA YOK

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.09.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,





TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.



