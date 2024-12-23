Galatasaray'a müjde! Napoli'de Alex Meret dönemi sona eriyor

Haber Merkezi
Napoli, 27 yaşındaki kalecisi Alex Meret'in sözleşmesini uzatmak için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Il Mattino'nun haberine göre, taraflar arasında sözleşme süresi, maaş ve imaj hakları gibi konularda anlaşmazlık bulunuyor.
ELİNİ ÇABUK TUTMALI
Meret'in kontratının sezon sonunda bitecek olması, Napoli yönetimini zora soktu. İtalyan basını, Napoli'nin, kalecisini bonservissiz kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ve bu konuda hızlı adımlar atması gerektiğini belirtti.
GALATASARAY DA İLGİLENİYOR
2019 yılından bu yana Napoli formasını terleten Meret'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Başarılı kalecinin adı, daha önce Türkiye'den Galatasaray ile anılmıştı.
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