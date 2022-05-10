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Galatasaray'a Omar ve Marcao müjdesi

Galatasaray'a Omar ve Marcao müjdesi

Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda Omar ve Marcao takımla birlikte çalıştı.