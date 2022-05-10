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Galatasaray'a Omar ve Marcao müjdesi
Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda Omar ve Marcao takımla birlikte çalıştı.
- 10.05.2022 - 15:07
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray'da Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenec Torrent idaresindeki antrenman ısınma, kuvvet ve kondisyon ile başladı.
Yarın hazırlıklara devam edilecek
Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman hücum ve savunma çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray , Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.