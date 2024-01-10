İHA
Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında yarın Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray, Sivas’a geldi.
Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı çiçekler ve meşalelerle karşıladı.
Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk’a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahürat eden taraftarlar futbolculara da yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray, konaklayacağı otele gitti
Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Sivasspor-Galatasaray müsabakası, Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 17.00’da başlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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