Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama!
İHA

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak lider Galatasaray, Sivas'a ulaştı.

İstanbul'dan uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaray taraftarları çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik ekip, havalimanından tezahüratlarla ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor