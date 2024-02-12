Galatasaray'a Sparta Prag maçı öncesinde müjde! Sakat olan 3 isim idmanda yer aldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile Çekya ekibi Sparta Prag karşı karşıya gelecek.
15 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, yaptığı idmanla hazırlıklarına başladı.
İdman çift kale maçla tamamlandı
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan üç isim antrenmanda yer aldı
Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış