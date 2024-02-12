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Galatasaray'a Sparta Prag maçı öncesinde müjde! Sakat olan 3 isim idmanda yer aldı

Galatasaray'a Sparta Prag maçı öncesinde müjde! Sakat olan 3 isim idmanda yer aldı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.