Galatasaray'a stoperlerinden 11 gol katkısı Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson attıkları gollerle takıma sezon başından bu yana önemli bir katkı verdi.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Letna Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 8. dakikada Preciado ile öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Kaan Ayhan, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Sparta Prag, 74'te Tuci ile öne geçti. Haraslin, 80'de farkı 2'ye, Kuchta 90+6'da farkı 3'e çıkardı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar Avrupa'ya veda etti.

Stoperler 11 gol attı

Sezonun geri kalanında yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam edecek olan Galatasaray'da bu sezon savunma bölgesinin ortasında oynayan üç isim, yaptıkları skor katkısıyla sarı-kırmızılı takıma büyük bir destek verdi.

Galatasaray'ın ligde en az gol yiyen ekip olmasında pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson gol yollarında da etkili oldu. Bu üçlü, sezon başından beri 11 gol kaydetti.

Abdülkerim, 6 golle oynadı

Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezon Konyaspor'dan kadrosuna kattığı ve Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakcı, başarısını sürdürmeye devam etti.

29 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 34 resmi maça çıkarken 6 gol kaydeti.

Milli oyuncu, Süper Lig'de Samsunspor ve Konyaspor (2) ağlarını sarsarken, Avrupa'da Zalgiris ve Sparta Prag maçlarını boş geçmedi.

Başarılı isim, ayrıca Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a da gol attı.

Sanchez'den 3 gollük katkı

Sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez ise Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıktı.

Kolombiyalı savunmacı, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarstı. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de Antalyaspor ve Ankaragücü'ne gol attı.

Sanchez ayrıca, Bandırmaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında da golünü kaydetti.

Nelsson da 2 gol kaydetti

Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonun devre arasında Kopenhag'dan transfer ettiği Victor Nelsson ise iki gol kaydetti.

Danimarkalı stoper, bu sezon 33 resmi karşılaşmada forma giyerken Süper Lig'deki Kayserispor ve Samsunspor maçlarında gol sevinci yaşadı.