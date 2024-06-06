Galatasaray'a veda mı ediyor? Wilfried Zaha'dan kafaları karıştıran paylaşım Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Zaha'nın bu gönderisi sarı-kırmızılılardan ayrılacağı yönünde yorumlandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunu topladığı 102 puanla şampiyon olarak noktalayan ve Okan Buruk yönetiminde art arda ikinci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın geleceği tartışılıyor.

Sezon genelinde beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

Zaha'dan konuşulan gönderi

Fildişi Sahilli oyuncu, son olarak kalabalıktan farklı bir yöne giden tek kişinin resmedildiği bir görseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Takımdan ayrılacağı yönünde iddialar olan futbolcunun bu paylaşımı "Ayrılık gerçekleşiyor mu?" dedirtti.

Paylaşımı silmişti

Zaha geçtiğimiz günlerde de "Kendine yeni bir kulüp bul" diyen taraftara verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekmişti.

"Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullanan Zaha, daha sonra bu paylaşımını silmişti.