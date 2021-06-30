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- Galatasaray'a yeni stat ismi sponsoru
Galatasaray'a yeni stat ismi sponsoru
Galatasaray'ın stat sponsoruyla anlaşması sona eriyor. Sarı-kırmızılılar Katarlı bir şirketle 5+5 yıllık bir anlaşma sağlamak üzere.
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 10:32
Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...
Mevcut isim sponsoruyla sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.
5+5 YILLIK ANLAŞMA
5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.
Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.