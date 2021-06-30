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    Galatasaray'a yeni stat ismi sponsoru

    Galatasaray'ın stat sponsoruyla anlaşması sona eriyor. Sarı-kırmızılılar Katarlı bir şirketle 5+5 yıllık bir anlaşma sağlamak üzere.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 10:32
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    Galatasaray'a yeni stat ismi sponsoru

    Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...

    Mevcut isim sponsoruyla sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.

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    5+5 YILLIK ANLAŞMA

    5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.

    Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.

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