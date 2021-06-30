Galatasaray'a yeni stat ismi sponsoru

Galatasaray'ın stat sponsoruyla anlaşması sona eriyor. Sarı-kırmızılılar Katarlı bir şirketle 5+5 yıllık bir anlaşma sağlamak üzere.

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...

Mevcut isim sponsoruyla sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.





5+5 YILLIK ANLAŞMA

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.

Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.



