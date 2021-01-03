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    Galatasaray'da 1 altyapı futbolcusunun testi pozitif

    Galatasaray, koronavirüs testleri sonucunda bir pozitif sonuç alındığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 17:07
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    Galatasaray'da 1 altyapı futbolcusunun testi pozitif

    Galatasaray, yapılan koronavirüs testleri sonucunda bir altyapı oyuncusunun virüse yakalandığının tespit edildiğini açıkladı.

    "1 ALTYAPI OYUNCUSUNDA TESPİT EDİLDİ"

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla bugün yapılan kapsamlı Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray da 1 altyapı futbolcusunun testi pozitif #1

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