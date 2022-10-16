Galatasaray'da 1 aylık kabus

Son bir ayda milli ara ve BAY geçip, hazırlanmak için uzunca bir zamana sahip olan Galatasaray, buna rağmen hayal kırıklığı yarattı.

Son bir ay içerisinde milli ara ve bay geçmesi nedeniyle yalnızca 2 maça çıkan Galatasaray , karşılaşmalara hazırlanmak için epey vakte sahip oldu.

Fakat bu süreye rağmen Sarı-Kırmızılılar'ın ortaya koyduğu performans hayal kırıklığı yarattı. İki hafta önce Adana Demirspor ile berabere kalan Okan Buruk'un öğrencileri, dün de Kayserispor deplasmanından puansız döndü.

Deplasman serisi bitti

En son ikinci haftada Giresunspor'a boyun eğen aslan, bu süreçten sonra çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı. Galatasaray, 6 maç sonra da ilk kez ligde yenildi.

Öte yandan Okan Buruk da bu sezon deplasmanlarda takımıyla müthiş bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Buruk da bu alanda bir ilki yaşarken, Galatasaray'ın deplasmanda 8 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.