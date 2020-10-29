Dolar
8.2804
0.2882%
Euro
9.6754
0.1884%
Altın
1870.1
-0.3692%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
497.315
-0.2397%
Bitcoin
112809.06
2.3295%
EXEN Coin
10.96
0.36%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C
    Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

    Sarı kırmızılı ekipte MKE Ankaragücü maçı öncesi yapılan testlerde 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • İHA
    • 29.10.2020 - 22:10
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 22:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maç öncesi yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.

    OYUNCUNUN ADI AÇIKLANMADI

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

    Galatasaray da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    Görüş Bildir