Galatasaray'da 1 futbolcunun testi pozitif

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray'da iki gün önce 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı, bugün kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcunun daha testinin pozitif çıktığı açıklandı.

"KARANTİNA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idaeri ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.