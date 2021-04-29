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    Galatasaray'da 1 futbolcunun testi pozitif

    Galatasaray'da 1 futbolcunun testi pozitif

    Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 18:20
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    Galatasaray'da iki gün önce 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı, bugün kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcunun daha testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    "KARANTİNA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

    Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idaeri ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray da 1 futbolcunun testi pozitif #1

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