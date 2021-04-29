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- Galatasaray'da 1 futbolcunun testi pozitif
Galatasaray'da 1 futbolcunun testi pozitif
Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 29.04.2021 - 18:09
- Güncelleme : 29.04.2021 - 18:20
Galatasaray'da iki gün önce 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı, bugün kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcunun daha testinin pozitif çıktığı açıklandı.
"KARANTİNA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idaeri ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.