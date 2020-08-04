Galatasaray'da 10 milyon euroluk tasarruf

Sarı-kırmızılı takımda, ayrılan futbolcuların yüksek maliyetlerinden 10 milyon euroluk bir tasarruf sağlandı.

Takımdan ayrılan Andone, Mariano, Lemina, Nagatomo, Onyekuru ve Selçuk İnan'a, geride kalan sezonda yaklaşık 10 milyon euro ödenmişti.

Ayrıca Ryan Donk da yeni sözleşmesinde 2 milyon euroluk yıllık ücretinde yüzde 50 indirim yapacak.

Seri ise tekrar kiralanırsa ücretinde yüzde 15 indirimi kabul etti. Bu hamlelerle 80 milyon euroya yaklaşan takım bütçesi de 60 milyonun altına çekilecek.

GİDENLERİN MALİYETİ

Andone: 2.5 milyon euro

Mariano: 2.3 milyon euro

Lemina: 2.05 milyon euro

Nagatomo: 2 milyon euro

Onyekuru: 650 bin euro

Selçuk İnan: 4 milyon TL