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Galatasaray'da 10 milyon euroluk tasarruf
Sarı-kırmızılı takımda, ayrılan futbolcuların yüksek maliyetlerinden 10 milyon euroluk bir tasarruf sağlandı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2020 - 10:18
- Güncelleme : 04.08.2020 - 10:18
Takımdan ayrılan Andone, Mariano, Lemina, Nagatomo, Onyekuru ve Selçuk İnan'a, geride kalan sezonda yaklaşık 10 milyon euro ödenmişti.
Ayrıca Ryan Donk da yeni sözleşmesinde 2 milyon euroluk yıllık ücretinde yüzde 50 indirim yapacak.
Seri ise tekrar kiralanırsa ücretinde yüzde 15 indirimi kabul etti. Bu hamlelerle 80 milyon euroya yaklaşan takım bütçesi de 60 milyonun altına çekilecek.
GİDENLERİN MALİYETİ
Andone: 2.5 milyon euro
Mariano: 2.3 milyon euro
Lemina: 2.05 milyon euro
Nagatomo: 2 milyon euro
Onyekuru: 650 bin euro
Selçuk İnan: 4 milyon TL