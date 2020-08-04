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    Galatasaray'da 10 milyon euroluk tasarruf

    Sarı-kırmızılı takımda, ayrılan futbolcuların yüksek maliyetlerinden 10 milyon euroluk bir tasarruf sağlandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 10:18
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 10:18
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    Galatasaray'da 10 milyon euroluk tasarruf

    Takımdan ayrılan Andone, Mariano, Lemina, Nagatomo, Onyekuru ve Selçuk İnan'a, geride kalan sezonda yaklaşık 10 milyon euro ödenmişti.

    Ayrıca Ryan Donk da yeni sözleşmesinde 2 milyon euroluk yıllık ücretinde yüzde 50 indirim yapacak.

    Galatasaray'da 10 milyon euroluk tasarruf #1

    Seri ise tekrar kiralanırsa ücretinde yüzde 15 indirimi kabul etti. Bu hamlelerle 80 milyon euroya yaklaşan takım bütçesi de 60 milyonun altına çekilecek.

    GİDENLERİN MALİYETİ

    Andone: 2.5 milyon euro

    Mariano: 2.3 milyon euro

    Lemina: 2.05 milyon euro

    Nagatomo: 2 milyon euro

    Onyekuru: 650 bin euro

    Selçuk İnan: 4 milyon TL

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