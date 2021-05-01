Galatasaray'da 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

Sarı-kırmızılı ekipte 5'i kiralık 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Oyuncular yönetimden haber bekliyor.

Galatasaray'da şu ana kadar yalnızca Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanırken diğer oyuncular kulüpten gelecek haberi bekliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte 7 futbolcunun sözleşmesi biterken 5 oyuncunun ise kiralık sözleşmesi sona eriyor.

OYUNCULARDAN İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Takım maliyetini yüzde 30 oranında düşürmek ve 40 milyon Euro’ya çekmek isteyen Galatasaray, sözleşme yenilemeyi düşündüğü futbolculardan da ücretinde indirim talep edecek.

Aslan, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ise yolları ayıracak ve bu isimlerin maliyet yükünden kurtulacak.

YÖNETİMDEN HABER BEKLİYORLAR

Galatasaray’da sezon sonunda Saracchi ile birlikte kiralık oyunculardan 7.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Etebo’ya da teşekkür edilerek yolların ayrılması bekleniyor.

Hürriyet’in haberine göre, Donk, Arda, Ömer ve Emre Taşdemir ile Emre Akbaba için ise teknik heyetle birlikte yönetimin kararı beklenmeye başladı. Galatasaray'da yönetimden haber bekleyen 12 futbolcu şöyle...

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK OYUNCULAR

ARDA TURAN: Sezon başında Galatasaray ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan'ın sözleşmesi bitiyor.

RYAN DONK: 2016'dan bu yana Galatasaray forması giyen Donk son olarak 1 yıllık yeni anlaşma imzalamıştı. Deneyimli futbolcu sezon sonunda serbest kalıyor.

MARTIN LINNES: Ara transfer döneminde de adı transferle anılan Martin Linnes'in mevcut kontratı sona eriyor.

ŞENER ÖZBAYRAKLI: Son haftalarda forma şansı bulan Şener Özbayraklı 2019 yazında takıma katılmıştı. Milli futbolcu sözleşmesinin sonuna geldi.

EMRE TAŞDEMİR: Geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Taşdemir bu sezon şu ana kadar 12 maçta süre aldı. 25 yaşındaki oyuncunun kontratı bitiyor.

ÖMER BAYRAM: 2018 yazında Akhisarspor'dan Galatasaray'a katılan Ömer Bayram bu sezon 35 maçta forma giydi. Sözleşmesi bitecek olan oyuncu yönetimden haber bekliyor.

EMRE AKBABA: Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba bu sezon son haftalardaki kritik golleriyle ön plana çıktı. Milli futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

MARCELO SARACCHI: RB Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Uruguaylı sol bekin Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray oyuncuya veda etmeye hazırlanıyor.

PETER ETEBO: Stoke City'den 7.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan ve bu sezon 29 maçta süre alan Peter Etebo'ya da teşekkür edilecek ve yollar ayrılacak.

GEDSON FERNANDES: Benfica'dan 6 aylığına kiralanan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılması bekleniyor.

HALİL DERVİŞOĞLU: Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan genç oyuncu son haftalarda sık sık şans buluyor. 6 aylığına kiralanan Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesi sezon bitiminde sona eriyor.

HENRY ONYEKURU: Galatasaray'a üçüncü kez kiralık olarak katılan Henry Onyekuru'nun sözleşmesi bitiyor. Ancak Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu Galatasaray'da. Sarı-kırmızılı ekip, Monaco'ya 4.3 milyon euro öderse oyuncunun bonservisini alabilecek.