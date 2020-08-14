G.Saray ve Trabzonspor'da koronavirüs vakası

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ve Trabzonspor da koronavirüs testinde pozitif çıkan vaka olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ve Trabzonspor tesislerinde de korona çıktı.

Sarı kırmızılılar, iki futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı...

GALATASARAY: 2 FUTBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

TRABZONSPOR DA AÇIKLADI

Öte yandan bordo-mavili takım da yapılan testlerin ardından 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan açıklama şöyle: "Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır."