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    Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası

    Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası

    Galatasaray Kulübü, milli takımlardan dönen 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan oyuncuların isimleri ise açıklanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:41
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    Galatasaray'da, 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçları için milli takımlarına giden futbolculardan kötü haber geldi.

    İSİMLER AÇIKLANMADI

    Sarı-kırmızılı kulüp, isimlerini açıklamadığı iki oyuncunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    Futbolculardan birinin A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Emre Kılınç olduğu düşünülüyor.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    Galatasaray da 2 koronavirüs vakası #1

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