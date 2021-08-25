Galatasaray'da 2000 ruhu

Galatasaray'a 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandıran gençlik formülü, tam 21 yıl sonra yeniden uygulanıyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, Hatayspor maçı öncesi "Yeni prensibimiz" diye dikkat çektiği gençleşme operasyonu etkilerini göstermeye başladı.

VAZGEÇİLMEZ KEREM AKTÜRKOĞLU

23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'in vazgeçilmezi oldu ve her geçen gün formunu yükseltiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 2 gol atan Kerem, Hatay maçındaki ilk golde golün hazırlayıcısı olmuştu.

BERKAN GÖZ KAMAŞTIRIYOR

5 maça ilk 11'de başlayan Berkan'ın dikine oynayan futbolu göz kamaştırıyor. Son paslarını da geliştirmesi halinde sarı-kırmızılı takıma büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

BARIŞ ALPER DE SIRADA

Büyük umutlarla transfer edilen Barış Alper Yılmaz, yavaş yavaş form tutmaya başladı. Terim'in, gelecek haftalarda kanatları Kerem ile Barış'a teslim etmesi çok yakın.

NELSSON İLK MAÇINDA GEÇER NOT ALDI

Hatayspor karşısında ilk resmi maçına çıkan yeni transfer Nelsson, iyi kumaş olduğunu gösterdi.

Terim'in övgüler yağdırdığı Danimarkalı genç stoper için kaleci Muslera da “Yönetimimize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli bir futbolcu transferi yapıldı.” ifadeleriyle görüşünü belirtti.

Öte yandan Fatih Terim'in, "2000 ruhu geri döndü." diyerek bu gençlik devrimini desteklediği belirtildi.