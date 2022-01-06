Galatasaray'da 3 kişinin daha testi pozitif

Galatasaray; Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray; Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün testi de pozitif çıkmıştı.

KULÜP AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamalada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.