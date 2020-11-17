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    Galatasaray'da 3 koronavirüs vakası daha

    Galatasaray'da 3 koronavirüs vakası daha

    Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 09:52
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 12:12
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    Galatasaray'da koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor...

    Sarı-kırmızılı kulüp, Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in ardından 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "TOPLAM VAKA SAYISI 5 OLDU"

    "Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Galatasaray Spor Kulübü

    Galatasaray da 3 koronavirüs vakası daha #1

    ARDA KENDİSİ AÇIKLADI

    Kulüp, testi pozitif çıkan futbolcuların isimlerini gizli tutarken, Arda Turan Instagram hesabından bir açıklama yaparak koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Diğer iki ismin kim olduğu ise bilinmiyor.

    Galatasaray da 3 koronavirüs vakası daha #2

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