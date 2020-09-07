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- Galatasaray'da 4 futbolcuya lisans çıktı
Galatasaray'da 4 futbolcuya lisans çıktı
Galatasaray'da Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç'ın lisansları çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 07.09.2020 - 12:23
Transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu'nun kadrosuna katan Galatasaray, bu futbolculardan dördüne lisans çıkarttı.
4 İSİM TFF'YE BİLDİRİLDİ
Yeni transferlerden Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç'ın isimleri TFF'ye bildirildi.