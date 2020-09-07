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    Galatasaray'da 4 futbolcuya lisans çıktı

    Galatasaray'da Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç'ın lisansları çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 12:23
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    Galatasaray'da 4 futbolcuya lisans çıktı

    Transfer döneminde Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu'nun kadrosuna katan Galatasaray, bu futbolculardan dördüne lisans çıkarttı.

    4 İSİM TFF'YE BİLDİRİLDİ

    Yeni transferlerden Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç'ın isimleri TFF'ye bildirildi.

    Galatasaray da 4 futbolcuya lisans çıktı #1

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