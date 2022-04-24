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    Galatasaray'da 4 oyuncu kart sınırında

    Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
    • 24.04.2022 - 12:09
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    Galatasaray'da 4 oyuncu kart sınırında

    Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Galatasara ile Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Altay ile karşı karşıya gelecek.

    Ligde sarı-kırmızılılar 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle aldığı 44 puanla 12. sırada bulunuyor. İzmir ekibi ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 17. sırada yer alıyor.

    Kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler

    Sarı-Kırmızılılar'da Muslera, Marcao, Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Galatasaray'ın stadında oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

    Galatasaray da 4 oyuncu kart sınırında #1

    Galatasaray, deplasman hasretini dindirmek istiyor

    Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı.

    Dış sahada son olarak Göztepe’yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

    Galatasaray deplasmanda galibiyet hasretini dindirmek isterken Altay'ın küme düşme ihtimali bulunuyor.


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