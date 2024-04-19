Galatasaray'da 5 futbolcuyla sözleşme yenilendi Galatasaray, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı 5 futbolcusu için imza töreni düzenledi.

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ensonhaber.com

Galatasaray, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı 5 futbolcusu için imza töreni gerçekleştirildi.

Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme uzatan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yolunda bu imzalar mental açıdan büyük bir öneme sahip.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dries Mertens'in imza töreninde bulunmaması da Galatasaray taraftarını üzdü.

Yeni sözleşmeye imza atan futbolcular, törende açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan

Herkese teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Erden ağabeye, hocamız ve takıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasa, belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Çok mutluyum, 1,5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir beceri. Yönetimi, taraftarı ikna edebildiğim için mutluyum. Burada oturan takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun sezonlar geçiririz ve başarılar yakalarız.

Lucas Torreira

Herkese çok teşekkür ederim. Muslera'ya ayrıca teşekkür ederim, çünkü onun sayesinde geldim.

Abdülkerim Bardakcı

Başkana ve Erden ağabeye çok teşekkür ederim. Bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Geldiğimde iyi oynayarak, efsaneler arasına girmek istediğimi söyledim. İnşallah hayallerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim.

Barış Alper Yılmaz

Çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımıza, hocamıza ve Erden ağabeye teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun.

Fernando Muslera