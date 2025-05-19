Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Böylelikle sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı.
5 YILDIZLI LOGOLAR SATIŞTA
Galatasaray'da 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.
GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.
DEĞİŞME İHTİMALİ VAR
Böylece Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu da görücüye çıktı.
Ancak 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.
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