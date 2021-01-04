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    Galatasaray'da 7 isim Konyaspor maçında yok

    Galatasaray'da 7 isim Konyaspor maçında yok

    Yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da cezalı olan Arda, Marcao ve Emre Kılınç'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Falcao, Feghouli, Etebo ve Omar maçta forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 11:38
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    Cumartesi günü sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da, yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesi eksik isimlerin çok olması teknik heyeti düşündürüyor.

    ARDA, MARCAO VE EMRE CEZALI

    Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao, Konya deplasmanında forma giyemeyecek.

    Galatasaray da 7 isim Konyaspor maçında yok #1

    4 DE SAKAT VAR

    Ayrıca sakatlıkları bulunan Falcao, Feghouli, Etebo ve yılbaşı gecesi havai fişeğin yüzünde patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar, kritik karşılaşmada görev alamayacak.

    Galatasaray da 7 isim Konyaspor maçında yok #2

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