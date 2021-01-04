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Galatasaray'da 7 isim Konyaspor maçında yok

Galatasaray'da 7 isim Konyaspor maçında yok

Yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da cezalı olan Arda, Marcao ve Emre Kılınç'ın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Falcao, Feghouli, Etebo ve Omar maçta forma giyemeyecek.