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    Galatasaray'da 7 yönetici Mustafa Cengiz'e istifa etmesini söyledi

    Galatasaray'da 7 yönetici dün biraraya geldiği Başkan Mustafa Cengiz'den son günlerdeki açıklamalarıyla kulübe zarar verdiği gerekçesiyle istifa etmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 09:35
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    Galatasaray'da 7 yönetici Mustafa Cengiz'e istifa etmesini söyledi

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda katılıdığı programda futbolculara yönelik, "Şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" ifadesiyle başlayan gerilimin ardından Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Donk'un Seks Partilerinden Bıktık' ifadeleriyle doruğa çıkan kriz sonrası dün Sarı-Kırmızılı kulüpte olağanüstü bir toplantı yapıldı.

    7 YÖNETİCİ BAŞKANLA KONUŞTU

    Statta gerçekleşen toplantıya Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile birlikte toplam 7 yönetici katıldı.

    Yöneticiler yaptığı açıklamalarla kulübe zara verdiğini söyledikleri Başkan Cengiz'den istifa etmesini istediler.

    Galatasaray da 7 yönetici Mustafa Cengiz e istifa etmesini söyledi #1

    “KENDİNE VE GALATASARAY’A ZARAR VERİYORSUN İSTİFA ET”

    Yöneticilerin başkana, "Kendine ve Galatasaray'a zarar veriyorsun. İstifa et" ifadelerini kullandıkları öğrenildi. Mustafa Cengiz ise bu istek karşısında geri adım atmadı ve devam edeceğini belirtti.

    Galatasaray da 7 yönetici Mustafa Cengiz e istifa etmesini söyledi #2

    “SON NEFESİME KADAR GALATASARAY’IN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİM”

    Başkan'ın yöneticilere, "İstifa etmeyeceğim. Son nefesime kadar Galatasaray'ın haklarını korumaya devam edeceğim" karşılığını verdiği bildirildi.

    Fanatik’in haberine göre, Bu sözlerin ardından da toplantı sona erdi. Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçı için kafile ile birlikte İzmir'e hareket etti.

    Galatasaray da 7 yönetici Mustafa Cengiz e istifa etmesini söyledi #3

    GÖZLER KONGREDE

    Başkan ile yöneticilerin karşı karşıya geldiğive gerilimin daha da arttığı Galatasaray'da gözler, kongre sürecine kısa bir süre kala önümüzdeki günlerde karşılıklı olarak atılacak adımlara çevrildi.

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