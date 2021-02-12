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    Galatasaray'da 8 isim Kasımpaşa maçında yok

    Galatasaray'da 8 isim Kasımpaşa maçında yok

    Pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da, sakat ve cezalı futbolcuların çok olması teknik heyetin canını sıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 13:45
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    Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek liderlik koltuüğuna oturan ancak Alanyaspor'a 3--2 yenilerek kupaya kupaya veda eden Galatasaray, artık tüm konsantrasyonunu lige çevirdi.

    Pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda, toplam 8 futbolcu bu mücadelede forma giyemeyecek.

    Galatasaray da 8 isim Kasımpaşa maçında yok #1

    ARDA VE OĞULCAN CEZALI

    Sakatlıkları bulunan Saracchi, Omar, Emre Taşdemir, Feghouli ve koronavirüse yakalanan Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra, cezalı olan Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan karşılaşmada oynayamayacak.

    Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan Falcao'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

    Galatasaray da 8 isim Kasımpaşa maçında yok #2

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