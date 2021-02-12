Haberler

Futbol Haberleri

Galatasaray'da 8 isim Kasımpaşa maçında yok

Galatasaray'da 8 isim Kasımpaşa maçında yok

Pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da, sakat ve cezalı futbolcuların çok olması teknik heyetin canını sıkıyor.