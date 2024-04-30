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Galatasaray'da 80 milyon dolarlık avans! Bankalar Birliği için müjde...

Galatasaray'da 80 milyon dolarlık avans! Bankalar Birliği için müjde... Galatasaray, sezon sonunda Florya için gelecek teklifleri değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği'nden çıkmak için anlaşma sağlanan firmadan 80 milyon dolar avans almayı planlıyor.