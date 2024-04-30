Galatasaray'da 80 milyon dolarlık avans! Bankalar Birliği için müjde...

ensonhaber.com
Bankalar Birliği'ne 2.2 milyar TL borcu bulunan Galatasaray'ın senelik faiz yükü ise 1.2 milyar TL.
Başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek'in ilk icraatı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak.
80 milyon dolar avans
Sarı-kırmızılı kulüp, bu hamleyi Florya'dan gelecek parayla yapacak.
Sezon sonunda Kemerburgaz'a taşınmaya başlayacak Galatasaray'da, Florya arazisi için teklifler değerlendirilecek ve anlaşma sağlanacak firmadan, Bankalar Birliği borcunun tamamını kapatacak (80 milyon dolar) miktarda avans alınacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış