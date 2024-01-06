Galatasaray'da alacaklar ödendi Galatasaray yönetimi, oyunculara ödemelerini yapmaya başladı. 15 Ocak'ta UEFA'ya borçsuzluk belgesi verilecek.

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Galatasaray'da son günlerde ekonomik sorunlarla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, sarı-kırmızılı yöneticiler bu konuya son noktayı koydu.

Sorun çözüldü

Yapılan açıklamada, "Ekonomik olarak bir sorunumuz yok. Bütün ödemeleri yaptık" ifadeleri kullanılırken, kaynak sorununun ise sözleşmesi biten locaların yeniden satışı ile çözüldüğü öğrenildi.

Borçsuzluk kağıdı alınacak

Sarı kırmızılı yönetim, koşullar nedeniyle olağanüstü bir ücret artırımı yapıp 2 yıllık alımı şart koşsa da loca sahiplerinin yüzde 82'si yenilemeyi hemen kabul etti. Kalan yüzde 18'lik localar içinse 70 talipli çıktı.

Talipliler içerisinde Galatasaray bir karar verecek ve önümüzdeki 2024/25 ve 2025/26 yıllarının localarını da bitirmiş olacak. Galatasaray, tüm bu operasyondan 2 milyar TL'lik geliri kasasına koydu ve kısa / orta vadede bütçesini de rahatlattı.

15 Ocak'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermek zorunda olan Galatasaray'ın, ödemelerin yapılması ile borçsuzluk kağıdını almasının önünde bir engel kalmadı.