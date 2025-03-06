Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları sürdü

İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5’e 1 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.