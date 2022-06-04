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    Galatasaray'da Ali Sami Yen stadı geri dönecek

    Galatasaray'da Ali Sami Yen stadı geri dönecek

    Galatasaray'ın başkan adayları Ali Samiyen Stadı adını geri getirmek için İnan Kıraç ile anlaşma sağladı.
    • 04.06.2022 - 12:56
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    Galatasaray'da her iki adayın kaynak projeleri sarı-kırmızılıları uçuracak.

    Dursun Özbek, sponsor Erden Timur ile birlikte ortak hareket edip 9.1 milyar TL'lik kaynak sağlayacak. Hamamcıoğlu da camianın önemli isimlerinden Muharrem Yılmaz ile 450 milyon dolar (7.4 milyar TL) kazandıracak projeyle geliyor.

    Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan çok anlamlı bir hamle geldi. Hamamcıoğlu, üyelere yapacağı lansman için Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ni seçti.

    Bir otel yerine Atatürk'ün adını taşıdığı bu merkezde projelerinden bahsedecek olan Galatasaray'ın başkan adayı, bu davranışıyla camiasından takdir topladı. Beşiktaş'ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi, 957 kişilik kapasitede.

    Galatasaray da Ali Sami Yen stadı geri dönecek #1

    Ali Sami Yen stadı geri dönecek

    Her iki başkan adayının ortak kararıyla Ali Sami Yen ruhu geri dönüyor. Galatasaray'ın mabedi Aslantepe'nin adı sadece Ali Sami Yen olacak.

    Camianın önemli isimlerinden İnan Kıraç, şirketiyle stadyuma sponsorluk yapacak ama stadın adı Ali Sami Yen olarak belirlenecek.

    Galatasaray da Ali Sami Yen stadı geri dönecek #2


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