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    Galatasaray’da Alpaslan Öztürk antrenmanı tamamlayamadı

    Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
    • 11.05.2022 - 16:55
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    Galatasaray’da Alpaslan Öztürk antrenmanı tamamlayamadı

    Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman koordinasyon ve ısınma çalışmaları ile başladı.

    Daha sonradan pas ve dar alanda top kapma antrenmanları gerçekleştirildi. Çift kale maç ile antrenman sona erdi.

    Tedavi süreçleri tamamlanan Omar Elabdellaoui ve Marcao takımdan ayrı çalıştı.

    Alpaslan sakatlandı

    Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

    Alpaslan'ın son durumu yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

    Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    Galatasaray’da Alpaslan Öztürk antrenmanı tamamlayamadı #1


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