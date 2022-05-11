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Galatasaray’da Alpaslan Öztürk antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray’da Alpaslan Öztürk antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.