Galatasaray'da Alpaslan Öztürk kararı

Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk için karar verildi.
Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Alpaslan Öztürk'e transfer görüşmesi yapmak için izin kağıdı verdi.
Sarı-kırmızılılar, 1 sene daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.
29 yaşındaki stoper, 2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a bedelsiz transfer olmuştu.
Geçen sezonu Eyüpspor'da geçirdi
Sarı-kırmızılı takımda bekleneni veremeyen Öztürk, geçtiğimiz sezonun başında 1. Lig ekibi Eyüpspor'a kiralanmıştı.
Galatasaray'da sadece 16 maça çıkabilen Alpaslan Öztürk 1 gol attı. Kiralık gittiği Eyüp'te ise 18 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.