Galatasaray'da Alpaslan Öztürk kararı Galatasaray, geçtiğimiz sezonu 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk için kararını verdi.

Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk için karar verildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Alpaslan Öztürk'e transfer görüşmesi yapmak için izin kağıdı verdi.

Sarı-kırmızılılar, 1 sene daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

29 yaşındaki stoper, 2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a bedelsiz transfer olmuştu.

Geçen sezonu Eyüpspor'da geçirdi

Sarı-kırmızılı takımda bekleneni veremeyen Öztürk, geçtiğimiz sezonun başında 1. Lig ekibi Eyüpspor'a kiralanmıştı.

Galatasaray'da sadece 16 maça çıkabilen Alpaslan Öztürk 1 gol attı. Kiralık gittiği Eyüp'te ise 18 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.