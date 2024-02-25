Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamladı Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Gökdeniz'e kutlama yapıldı

Öte yandan antrenman öncesinde Gökdeniz Gürpüz’ün doğum günü kutlandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)