Galatasaray'da Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Gökdeniz'e kutlama yapıldı
Öte yandan antrenman öncesinde Gökdeniz Gürpüz’ün doğum günü kutlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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