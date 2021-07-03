Galatasaray'da antrenmanların yıldızı Falcao

Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıklarında yıldız oyuncu Falcao gösterdiği performansla takımın en hazır ismi oldu.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde süren antrenmanlara milli takımlarda olan oyuncular dışındaki futbolcular katılıyor.

Yönetim, transferler için yoğun mesai harcarken; teknik heyetin aklında Şampiyonlar Ligi var.

Fatih Terim, sezon öncesi kampı ile birlikte PSV Eindhoven maçı için ekstra mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adam, antrenman performanslarına göre kafasında yavaş yavaş taktiksel kurguları belirliyor.

ANTRENMANLARIN YILDIZI FALCAO

Yeni transferler Alpaslan ve Aytaç'ın, teknik heyetin gözüne girdiği ifade edildi. Falcao ise antrenmanlarda fiziksel performansı ile dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

Yıldız oyuncunun antrenmanlarda yeni sezona en hazır isim olduğu görüldü.

Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Muhammed, PSV maçında forma giyebilecek.

SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN PERFORMANSI DÜŞÜKTÜ

Geçen sezon yıldız oyuncu sakatlıkları sebebiyle beklenen performansı gösterememişti. Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 18 maça çıkan oyuncu, 9 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.