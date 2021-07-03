Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6795
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
299.449
2.27%
EXEN Coin
29.01
-2.48%
26ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 26 C
    Galatasaray'da antrenmanların yıldızı Falcao

    Galatasaray'da antrenmanların yıldızı Falcao

    Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon hazırlıklarında yıldız oyuncu Falcao gösterdiği performansla takımın en hazır ismi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde süren antrenmanlara milli takımlarda olan oyuncular dışındaki futbolcular katılıyor.

    Yönetim, transferler için yoğun mesai harcarken; teknik heyetin aklında Şampiyonlar Ligi var.

    Fatih Terim, sezon öncesi kampı ile birlikte PSV Eindhoven maçı için ekstra mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adam, antrenman performanslarına göre kafasında yavaş yavaş taktiksel kurguları belirliyor.

    Galatasaray da antrenmanların yıldızı Falcao #1

    ANTRENMANLARIN YILDIZI FALCAO

    Yeni transferler Alpaslan ve Aytaç'ın, teknik heyetin gözüne girdiği ifade edildi. Falcao ise antrenmanlarda fiziksel performansı ile dikkat çeken isimlerden biri olmayı başardı.

    Yıldız oyuncunun antrenmanlarda yeni sezona en hazır isim olduğu görüldü.

    Dinamo Bükreş maçında sakatlanan Muhammed, PSV maçında forma giyebilecek.

    Galatasaray da antrenmanların yıldızı Falcao #2

    SAKATLIKLAR YÜZÜNDEN PERFORMANSI DÜŞÜKTÜ

    Geçen sezon yıldız oyuncu sakatlıkları sebebiyle beklenen performansı gösterememişti. Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 18 maça çıkan oyuncu, 9 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.

    Galatasaray da antrenmanların yıldızı Falcao #3

    Galatasaray da antrenmanların yıldızı Falcao #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir