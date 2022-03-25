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    Galatasaray'da Arda Turan takımla beraber çalıştı

    Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Arda Turan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 19:34
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    Galatasaray'da Arda Turan takımla beraber çalıştı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

    Milli maçlar arasında dört gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular, sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi. Milli Takım kamplarında bulunan ve izinleri devam eden futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

    Galatasaray da Arda Turan takımla beraber çalıştı #1

    ARDA TURAN TAKIMLA ÇALIŞTI

    Ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, pozisyon ve topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.

    Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Arda Turan da antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

    Galatasaray da Arda Turan takımla beraber çalıştı #2


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