Galatasaray'da Arda Turan'a yeni görev

Sarı-kırmızılılarda futbola veda etmesi beklenen Arda Turan'ın teknik ekipte yer alması bekleniyor.

Galatasaray 'da Dursun Özbek'in başkanlık seçimini kazanmasının ardından en çok merak edilen konu, gelecek sezon takımın başında kimin olacağıydı.

İlk olarak teknik adam konusuna ağırlık veren Başkan Özbek ve kurmayları, adaylar arasında Okan Buruk'ta karar kıldı.

Marco Rose, De Zerbi ve Donadoni gibi isimlerle de görüşen sarı-kırmızılılar, futbolculuk kariyerinde uzun yıllar kulübe büyük hizmetleri olan Buruk'la el sıkıştı.

Halen sözleşmesi devam eden Domenec Torrent'le yolların resmen ayrılmasıyla birlikte Buruk'un imzayı atması bekleniyor.

Kulüpte çalışmaya devam edecek

48 yaşındaki teknik direktörle 2 senelik anlaşma yapılacağı bildirildi. Buruk'un gelmesiyle birlikte Arda Turan'ın da yeşil sahalara veda etmesi ve sarı-kırmızılılarda teknik ekipte yer alması bekleniyor.

Arda’nın teknik ekipte yer almasa bile, Cenk Ergün'ün altında sportif direktör yardımcısı rolünde kulüpte görev alması bekleniyor.