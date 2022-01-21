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    Galatasaray'da Assunçao ile yollar ayrıldı

    Galatasaray Kulübü, Gustavo Assunçao'ya teşekkür ederek yollarını ayırdı.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 23:32
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    Galatasaray'da Assunçao ile yollar ayrıldı

    Galatasaray, sezon başında kadroya katılan Gustavo Assunçao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı.

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunção'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Galatasaray da Assunçao ile yollar ayrıldı #1


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