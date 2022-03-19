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    Galatasaray'da Avrupa bereketi

    Galatasaray, UEFA'dan 17 milyon euro gelir elde etti. Bilet ve store satışlarıyla gelir 20 milyonu geçti.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 13:13
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    Galatasaray'da Avrupa bereketi

    Galatasaray, Barcelona'ya elenmiş olsa da ciddi bir gelir elde etti.

    Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova, Randers ve St. Johnstone'u dize getiren Galatasaray; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle turnuvayı tamamladı.

    YAYIN HAVUZUNDAN 5 MİLYON DAHA BEKLİYOR

    Devler Ligi'ne ön elemeden veda etse de yayın havuzundan 350 bin euro geldi. Avrupa Ligi'ne katılımdan 3.6, gruptaki başarıdan 2.53, liderlik için 1.1 ve son 16 turunda 1.2 milyon euro alındı. Katsayı geliriyle 3.1'i kapan Cimbom, yayın havuzundan 5 milyon daha bekliyor.

    Bilet ve ürün satışıyla miktarın 20 milyon euroyu geçtiği konuşuluyor.

    Galatasaray da Avrupa bereketi #1


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