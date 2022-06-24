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    Galatasaray'da Ayhan Akman Florya'ya dönüyor

    Galatasaray'da Ayhan Akman Florya'ya dönüyor

    Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Buruk'un göreve gelişi sonrası yardımcıları merak edilirken Ayhan Akman'ın da yeni görevi belli oldu.
    • 24.06.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 17:38
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    İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'le yollarını ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.

    Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Bugün de genç hoca ile resmi imzalar atıldı.

    Galatasaray, 27 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına Okan Hoca ile başlayacak.

    Galatasaray da Ayhan Akman Florya ya dönüyor #1

    Yardımcısı İrfan Saraloğlu

    Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'ın duyurduğu haberde; Okan Buruk'un yardımcısı, Başakşehir'de de birlikte çalışacağı İrfan Saraloğlu oldu. Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki macerasına Saraloğlu ile başlayacak.

    Galatasaray da Ayhan Akman Florya ya dönüyor #2

    Ayhan Akman da geri dönüyor

    Galatasaray'da Florya'ya geri dönen Ayhan Akman'ın görev tanımı belli oldu.

    Ajansspor'un haberine göre; Futbol Direktörü Cenk Ergün ile çalışacak olan Akman, sarı-kırmızılı kulübün yeni idari menajeri oldu.

    Ayhan Akman, Galatasaray’ın yeni idari sorumlusu olarak Cenk Ergün’ün ekibine dahil oldu.

    Galatasaray da Ayhan Akman Florya ya dönüyor #3


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