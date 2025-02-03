Galatasaray'da ayrılık kararı: Michy Batshuayi

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Galatasaray, Alvaro Morata transferinin ardından hücum hattında yeniden yapılanmaya gidiyor.

DHA'nın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile yolları ayırma kararı aldı.

BATSHUAYI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Batshuayi, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ancak, bu istatistikler Belçikalı futbolcunun beklentileri tam olarak karşılayamadığını gösterdi.

SÖZLEŞME 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'nin sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak, Morata'nın transferi ve takımın yeni stratejisi nedeniyle Batshuayi'nin yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.