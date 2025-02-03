Galatasaray'da ayrılık kararı: Michy Batshuayi

Haber Merkezi
Galatasaray, Alvaro Morata transferinin ardından hücum hattında yeniden yapılanmaya gidiyor.
DHA'nın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile yolları ayırma kararı aldı.
BATSHUAYI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Batshuayi, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Ancak, bu istatistikler Belçikalı futbolcunun beklentileri tam olarak karşılayamadığını gösterdi.
SÖZLEŞME 2027'YE KADAR SÜRÜYOR
Yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'nin sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak, Morata'nın transferi ve takımın yeni stratejisi nedeniyle Batshuayi'nin yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış