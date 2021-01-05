Galatasaray'da Bafetimbi Gomis pişmanlığı

Zam istediği için Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, yerine aldığı oyunculara yaklaşık 25 milyon euro ödedi ve bu isimlerden istediği verimi alamadı.

Süper Lig'in zirvesinde yer alan 5 takım arasında en gol atan ekip olan Galatasaray'da, golcü krizi yaşanıyor.

Maaşına zam istediği için Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli futbolcunun yerine 13 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan Diagne'yi transfer etmişti.

Senegalli futbolcudan istediği verimi alamayan ve disiplinsiz tavırları nedeniyle oyuncuyu Club Brugge'a kiralayan Cimbom, bir golcü daha transfer etmiş ve Monaco'dan Radamel Falcao'yu kadrosuna katmıştı.

25 MİLYON EURO

Sık sık sakatlandığı için Kolombiyalı forvetten de istediğini alamayan Galatasaray'da yönetim, Gomis'i gönderdiği için bin pişman oldu.

Maaş artı bonservis olarak hesaplandığında Diagne ve Falcao'nun kulübe olan maliyeti 25 milyon euroyu bulurken, iki futbolcunun saha performansı da bir Gomis etmedi.

96 MAÇTA 73 GOL ATTI

2017-18 sezonunda çıktığı 33 maç 29 gol atıp 5 asist de asist yapan ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet, Al Hilal'de çıktığı 96 maçta 73 kez ağları sarsmayı başardı.