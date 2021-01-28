Galatasaray'da bağış kampanyası sönük geçiyor

Galatasaraylı taraftarlar, "Aslan Gibi Sponsor" adlı bağış kampanyasına beklenen ilgiyi göstermedi.

Galatasaray yönetimi, kulübün içinde bulunduğu ekonomik krizi biraz olsun rahatlatmak için geçtiğimiz günlerde bağış kampanyası başlatmıştı.

Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar, "Aslan Gibi Sponsor" adlı kampanyaya pek fazla ilgi göstermedi.

İSTENİLEN RAKAMA ULAŞILAMADI

Taraftarların sosyal medyada başlattığı ve ertesi gün Başkan Mustafa Cengiz tarafından kamuoyuna duyurulan kampanyada, istenilen rakamlara ulaşılamadı.

EN ÇOK GALİP ÖZTÜRK VERDİ

Galatasaray'da şu ana kadar Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak 500'er bin lira, iş adamı Galip Öztürk 1 milyon TL, Dinçer Azaphan ise 550 bin lira ile kampanyaya destek verdi.

Bu isimler dışında, camianın ileri gelenlerinin ve taraftarların beklenen yardımı henüz yapmadığı öğrenildi.

ÜYELERDEN AİDATIN ÖDENMESİ İSTENDİ

Kulüp, bir taraftan taraftar ve derneklerden bağış beklerken diğer taraftan ise üyelerinden aidatlarını erken ödemesini talep etti. Şubat ayının sonuna kadar vakit bulunmasına karşın üyelere gönderilen yazıyla 400 liralık aidatın bir an önce ödenmesi istendi.

MAİL KRİZİ

Ancak maillerin yapılan kaydırma nedeniyle yanlış kişilere gittiği, birçok üyenin kişisel bilgisinin bu nedenle elden ele dolaştığı ortaya çıktı.

Yönetimin, yapılan hata nedeniyle Galatasaray İletişim Departmanı'na birtakım uyarılarda bulunduğu aktarıldı.