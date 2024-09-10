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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapılıyor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapılıyor Galatasaray iç transferde Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalamak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu maaşına dev bir zam yapmaya hazırlanıyor.