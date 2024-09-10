Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın maaşına zam yapılıyor

Galatasaray Yönetimi, transfer dönemi bittikten sonra takımdaki bazı oyuncularla masaya oturacak.
Sarı-kırmızılılar, yerli futbolcuların sözleşmelerinde iyileştirme yapmayı planlıyor.
BARIŞ ALPER'E ZAM GÜNDEMDE
Galatasaray'da özellikle Barış Alper Yılmaz'a önemli oranda zam yapılması gündemde.
24 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık 20 milyon lira kazanıyor.
Milli oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüp ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
TAKIMDA KALMIŞTI
Barış Alper geçen sezon ligde, Avrupa'da ve milli takımda başarılı oyunuyla dikkat çekti.
24 yaşındaki futbolcu, beklenen seviyede transfer teklifi gelmeyince takımda kaldı.
Bu nedenle yönetim, yeni sözleşmesi konusunda harekete geçti.
MAAŞI 4 KAT ARTACAK
TRT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile yakın zamanda içinde masaya oturacak.
Takımın as oyuncuları arasında en az kazananlardan biri olan milli futbolcunun maaşının yaklaşık 4 kat artırılması bekleniyor.
Böylece Barış Alper, takımda en çok kazanan yerli futbolcu konumuna yükselecek.
GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Barış geçtiğimiz sezon, Galatasaray ve milli takım formasıyla 67 resmi maça çıktı.
Bu süreçte 8 kez fileleri havalandıran başarılı futbolcu, 12 gol pası verdi.
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